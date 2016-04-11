Хотел помочь соседу: пенсионер из Барановичей разбился, спускаясь по кабелю на балкон третьего этажа

Новости Беларуси. Трагедия в Барановичах произошла в понедельник около 15.00.

63-летний мужчина погиб, пытаясь на тросе спуститься с четвертого на третий этаж жилого дома.



В квартиру к мужчине постучал его сосед. Он забыл ключи и не мог попасть к себе домой. Пенсионер вызвался помочь приятелю. Мужчина напомнил, что служил в десантных войсках, и спуститься по стене дома на один пролет для него не составит труда.

Один конец кабеля он закрепил к батарее. Второй завязал на поясе. Во время спуска импровизированный трос оборвался.

Ольга Сакута, старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГОВД:

По предварительной информации, мужчина привязал кусок кабеля к батарее, а второй конец завязали у него на поясе. Практически сразу, как только мужчина повис на стене на уровне четвертого этажа, кабель не выдержал и порвался. Мужчина упал вниз.

Травмы, которые получил пенсионер в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.