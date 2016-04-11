Белоруса, сбежавшего из российской колонии в феврале, задержали на границе с Украиной

Новости Беларуси. Мужчину задержали на границе с Украиной ночью 9 апреля.

Задержанным оказался 26-летний гражданин Беларуси, житель Буда-Кошелёво. Мужчина в феврале сбежал из колонии, где отбывал наказание за кражу.

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси:

В ночное время 9 апреля на пульт дежурного временного пограничного поста поступил сигнал сработки датчика сигнализационного комплекса. Для проверки в данный район оперативно выдвинулся пограничный наряд. Причина сработки – преодоление заградительного забора одним человеком, об этом свидетельствовали оставленные им следы на контрольно-следовой полосе. Дорожка следов в направлении Украины указала пограничникам маршрут движения нарушителя границы.

Догнать нарушителя помогла пограничная собака Афелия.

Услышав преследование, мужчина попытался скрыться в зарослях кустарника.



Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси:

Задержанным оказался 26-летний гражданин Беларуси, житель Буда-Кошелево. В феврале он совершил побег из колонии на территории Российской Федерации, где отбывал наказание за совершение кражи. В данный момент белорус находится в межгосударственном розыске. В отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 23.29 КоАП РБ (Нарушение государственной границы). Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам милиции.