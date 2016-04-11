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БТР протаранил легковушку в Витебской области

11 апреля 2016 16:58
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Новости Беларуси. Необычное ДТП на Витебщине. В деревне Заслоново Лепельского района БТР протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел на глазах у десятков очевидцев.

Родители, близкие и друзья приехали встретиться в войсковую часть с солдатами-срочниками. Находились неподалеку от места, где обычно все паркуют авто.

Хозяйка поврежденной машины намерена обратиться в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Котов, сын владельца автомобиля:
Проселочная дорога. Нет указателей, что это полигон. Они есть, но дальше. БТР как ехал, так и проехал. Изначально мы подумали, что ничего страшного, когда не видели это все. Потом прибежали командиры, предложили решать на месте. Я сказал, что владелец не я, а мать. Приехали сотрудники ГАИ ночью.  

# происшествия # Авария в Витебской области

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