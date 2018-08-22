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Honda на МКАД насмерть сбила мужчину. Он перелазил через разделительное ограждение

22 августа 2018 07:27
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Новости Беларуси. На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил мужчину.

По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 22 августа. За рулем легковушки Honda находился 32-летний мужчина. Он двигался в третьей полосе по МКАД со стороны Партизанского проспекта по направлению к улице Машиностроителей.

Произошло столкновение с 38-летним мужчиной-пешеходом, который перелазил разделительное ограждение транспортных потоков дороги. Он скончался на месте аварии.

По факту произошедшего проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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