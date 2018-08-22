Honda на МКАД насмерть сбила мужчину. Он перелазил через разделительное ограждение

Новости Беларуси. На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил мужчину.

По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 22 августа. За рулем легковушки Honda находился 32-летний мужчина. Он двигался в третьей полосе по МКАД со стороны Партизанского проспекта по направлению к улице Машиностроителей.

Произошло столкновение с 38-летним мужчиной-пешеходом, который перелазил разделительное ограждение транспортных потоков дороги. Он скончался на месте аварии.

По факту произошедшего проводятся следственно-оперативные мероприятия.