Упал и уронил шланг газовой горелки. В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Барановичей при выполнении работ.

По информации УСК по Брестской области, происшествие произошло днем двадцатого августа. 50-летний мужчина работал у индивидуального предпринимателя по трудовому договору.

Мужчина очищал металлическую ограду от краски с использованием газовой горелки. Во время этого он потерял сознание, упал и уронил шланг горелки.

Пока мужчина был без сознания, огонь горелки, которая была включена, повредил его ноги. Пострадавший сейчас находится в реанимации.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие этому.