Прямой эфир

Упал и уронил шланг газовой горелки. В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги

21 августа 2018 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Барановичей при выполнении работ.

По информации УСК по Брестской области, происшествие произошло днем двадцатого августа. 50-летний мужчина работал у индивидуального предпринимателя по трудовому договору.

Мужчина очищал металлическую ограду от краски с использованием газовой горелки. Во время этого он потерял сознание, упал и уронил шланг горелки.

Пока мужчина был без сознания, огонь горелки, которая была включена, повредил его ноги. Пострадавший сейчас находится в реанимации.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие этому.

В середине августа в Брестском районе мужчину насмерть придавило бревном на пилораме (читать далее). 

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт
21 августа 2018 11:59

Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт

В Лунинецком районе 27-летний водитель насмерть сбил односельчанина и скрылся
21 августа 2018 11:45

В Лунинецком районе 27-летний водитель насмерть сбил односельчанина и скрылся

В центре Минска пьяный 70-летний водитель врезался в пять автомобилей
21 августа 2018 11:19

В центре Минска пьяный 70-летний водитель врезался в пять автомобилей