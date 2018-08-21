8 протоколов ГАИ за одну поездку: пьяный мужчина протаранил 5 машин в центре Минска

Новости Беларуси. Устроил дорожный хаос: поистине удивительную серию ДТП совершил 69-летний водитель в центре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Точкой отправления стал паркинг одного из торговых центров. При выезде водитель устремился в стену и снес шлагбаум. Однако это не стало препятствием для дальнейшего пути. Уже на улице Мясникова мужчина врезался в легковушку. Далее – очередной удар в припаркованный автомобиль, чуть позже в районе пересечения улиц Короля и Немиги снова столкновение.