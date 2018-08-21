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8 протоколов ГАИ за одну поездку: пьяный мужчина протаранил 5 машин в центре Минска

21 августа 2018 20:29
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Новости Беларуси. Устроил дорожный хаос: поистине удивительную серию ДТП совершил 69-летний водитель в центре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Точкой отправления стал паркинг одного из торговых центров. При выезде водитель устремился в стену и снес шлагбаум. Однако это не стало препятствием для дальнейшего пути. Уже на улице Мясникова мужчина врезался в легковушку. Далее – очередной удар в припаркованный автомобиль, чуть позже в районе пересечения улиц Короля и Немиги снова столкновение.

8 протоколов ГАИ за одну поездку: пьяный мужчина протаранил 5 машин в центре Минска-1

В центре Минска пьяный водитель врезался в пять автомобилей

После неспокойного маршрута водителя увезла скорая помощь. У мужчины выявили 3 промилле алкоголя. Составлено сразу 8 протоколов. Сотрудники ГАИ этот случай называют уникальным.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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