Хочется поблагодарить небезразличных людей: семья из Гомеля оставила 3-летнего ребенка в квартире и уехала в Россию

Новости Беларуси. 22 августа трехлетняя девочка из Гомеля оказалась в опасной ситуации. В ЖЭУ поступила заявка о плачущем ребенке и о том, что его родители долго не появляются. Обеспокоены ситуацией были соседи семьи.

После проверки оказалось, что малышка в квартире с посторонней женщиной, а ее родители уехали в Россию – здесь подробнее.

Эта информация сейчас проверяется. Девочка находится под присмотром социальных служб.

По словам председателя штаба смотровых комиссий Центрального района Ольги Доценко, семья находилась в социально опасном положении.

Ольга Доценко (в интервью «Гомельским ведомостям»):

За родителями наблюдали со стороны образования, здравоохранения, МЧС и других служб. В марте этого года с ними общались на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, так как они не всегда выполняли требования плана сопровождения семьи, состоящей на профилактическом учёте. В июле семью дважды посещала смотровая комиссия, родители были дома.

Председатель отметила, что в данной ситуации очень важна была реакция жильцов дома, которые не закрыли глаза в этой ситуации. Ведь бывают и другие случаи. Например, какое-то время назад четырехлетний мальчик ушел со своего двора и взрослые не обратили на это внимание. Ребенок в итоге был найден.

Ольга Доценко:

Хочется поблагодарить людей, которые не остались безразличными к тому, что происходит рядом. Ведь как бы ни старались все службы, присутствовать 24 часа в каждой семье невозможно. И очень важно, чтобы все окружающие были небезразличными к таким фактам.