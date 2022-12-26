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Бывших работниц банка судят за «слив» личных данных милиционеров

26 декабря 2022 12:26
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Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о «сливе» личных данных милиционеров. На скамье подсудимых бывшие работницы банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывших работниц банка судят за «слив» личных данных милиционеров-1

Помимо профессиональной деятельности женщин объединяет еще и родственная связь. Мать и дочь задержали в конце прошлого года. Помимо того, что Инна и Валерия Глинские участвовали в протестных акциях, обвиняемые, имея доступ к закрытым данным банковских клиентов, передавали их администраторам экстремистского Telegram-канала.

Бывших работниц банка судят за «слив» личных данных милиционеров-4

Лилиана Жиленкова, потерпевшая:
После первых дней выборов мне начали на телефон, а также в остальные мессенджеры поступать звонки оскорбительного характера, сообщения начали поступать такого же характера моим родителям и близким, было страшно выходить на улицу. Пришлось сменить номера в моем транспортном средстве. Моя семья, мои родственники очень это все переживали сквозь себя, потому что мама у меня – очень восприимчивый человек, я у нее младший ребенок. Ей, конечно, было очень тяжело это воспринимать, когда ей писали: мы твоего ребенка подловим, непонятно что с ним сделаем. Мама переживала, плакала.

Бывших работниц банка судят за «слив» личных данных милиционеров-7

Женщин судят сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: разжигание социальной вражды, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, а также неправомерное завладение компьютерной информацией и соучастие в преступлении.

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# Судебная система Беларуси # происшествия # Фотофакт

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