Бывших работниц банка судят за «слив» личных данных милиционеров

Лилиана Жиленкова, потерпевшая:

После первых дней выборов мне начали на телефон, а также в остальные мессенджеры поступать звонки оскорбительного характера, сообщения начали поступать такого же характера моим родителям и близким, было страшно выходить на улицу. Пришлось сменить номера в моем транспортном средстве. Моя семья, мои родственники очень это все переживали сквозь себя, потому что мама у меня – очень восприимчивый человек, я у нее младший ребенок. Ей, конечно, было очень тяжело это воспринимать, когда ей писали: мы твоего ребенка подловим, непонятно что с ним сделаем. Мама переживала, плакала.