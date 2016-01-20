Житель Бобруйска за три минуты угнал автомобиль и похитил 8-летнего ребёнка

Новости Беларуси. Настоящий блокбастер с погоней развернулся в Октябрьском районе Гомельской области. Заезжий бобруйчанин угнал автомобиль. По дороге зачем-то решил подбросить голосовавших маму с 8-летним ребенком. Только мальчик сел в авто, как угонщик рванул с места, оставив мать на дороге. Все это время угнанное авто преследовал его хозяин на другой машине. Чем закончилась погоня - знает Александр Добриян, корреспондент СТВ.

21-летний житель Бобруйска прибыл на станцию Рабкор на дизель-поезде. Продолжить свой путь парень решил уже на авто — чужом!

Андрей Харамецкий, потерпевший:

Машину я здесь поставил. Буквально на две минуты. Девушка мне говорит: «А ты с кем-то приехал?». Я ответил, что один. «Вон твоя машина поехала», - сказала девушка. Я выбежал: точно уехала. Я вызвал 102.

Оставляя греться автомобиль, Андрей и подумать не мог о таком исходе. Угон для Октябрьского района дело крайне редкое – раз в год уже событие. Однако мужчина не растерялся: поймал попутку и бросился в погоню.

Александр Добриян, СТВ:

Едва отъехав от места преступления, угонщик остановил машину. И для чего? Чтобы подвести женщину с ребёнком, опоздавших на автобус. Дальше странности продолжились: когда мальчик был уже в салоне, а женщина оставалась ещё на улице, автомобиль вдруг резко сорвался с места.

В такие минуты принято говорить «сердце оборвалось». К счастью, для матери разлука с сыном была недолгой. К погоне подключилась машина ГАИ. Горе-угонщик успел отъехать лишь пару километров.

Александр Кучвальский, заместитель начальника Октябрьского РОВД:

Благодаря тому, что потерпевший не растерялся и оперативно сообщил о преступлении, удалось провести задержание буквально в считанные минуты

Сейчас задержанный в следственном изоляторе. Почему пошел на преступление - внятных объяснений дать не может.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Бобруйска по факту угона легкового автомобиля. Следствием назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и психолого-психиатрической. Для того, чтобы установить мог ли в полной мере подозреваемый сознавать характер своих действий и руководить ими.

Про «похищение» ребёнка парень и вовсе утверждает: был уверен, что мама мальчика успела сесть в машину. Ребёнок не пострадал. Но такое поведение злоумышленника более чем странное. Отмечают это и очевидцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.