31-летний инженер одного из минских заводов выпал с окна девятого этажа

Новости Беларуси. 12 сентября утром инженер-электронщик выпал из окна вестибюля 9-го этажа административно-производственного корпуса Минского механического завода имени Вавилова и разбился.

Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту гибели инженера. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, сообщает ctv.by со ссылкой на БелаПАН.

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Предприятие «Минский механический завод имени Вавилова» занимается выпуском приборов лазерного наведения, киноустановок, космических и топографических комплексов, прицелов.