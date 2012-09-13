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31-летний инженер одного из минских заводов выпал с окна девятого этажа

13 сентября 2012 13:06
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Новости Беларуси. 12 сентября утром инженер-электронщик выпал из окна вестибюля 9-го этажа административно-производственного корпуса Минского механического завода имени Вавилова и разбился.

Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту гибели инженера. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, сообщает ctv.by со ссылкой на БелаПАН.

Справка ctv.by

Предприятие «Минский механический завод имени Вавилова» занимается выпуском приборов лазерного наведения, киноустановок, космических и топографических комплексов, прицелов.

# происшествия # Самоубийство

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