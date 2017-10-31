Прямой эфир

Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело

31 октября 2017 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рано утром 31 октября на МКАД произошло смертельное ДТП.

По информации СК, фура совершила наезд на людей и автомобили, которые остановились на дороге для разбирательства. В результате столкновения один человек погиб на месте аварии, а один был госпитализирован.

Стали известны новые подробности аварии.

Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело-1

За рулем фуры находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Во вдыхаемом воздухе было установлено более 1 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Проводится расследование и ряд экспертиз.

В середине октября на МКАД грузовик пробил дорожное ограждение и выехал на встречную полосу – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За рулем пьяный отец, в салоне – 4-летний сын: на проспекте Дзержинского машина влетела в столб
30 октября 2017 20:33

За рулем пьяный отец, в салоне – 4-летний сын: на проспекте Дзержинского машина влетела в столб

15-летний прохожий бросился в воду и вытащил мальчика на берег. История спасения ребенка в Минске
30 октября 2017 19:18

15-летний прохожий бросился в воду и вытащил мальчика на берег. История спасения ребенка в Минске

В Слуцком районе во время движения загорелся Dodge Caravan: кадры с места событий
30 октября 2017 16:34

В Слуцком районе во время движения загорелся Dodge Caravan: кадры с места событий