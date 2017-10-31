Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Рано утром 31 октября на МКАД произошло смертельное ДТП.

По информации СК, фура совершила наезд на людей и автомобили, которые остановились на дороге для разбирательства. В результате столкновения один человек погиб на месте аварии, а один был госпитализирован.