Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Рано утром 31 октября на МКАД произошло смертельное ДТП.
По информации СК, фура совершила наезд на людей и автомобили, которые остановились на дороге для разбирательства. В результате столкновения один человек погиб на месте аварии, а один был госпитализирован.
Стали известны новые подробности аварии.
За рулем фуры находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Во вдыхаемом воздухе было установлено более 1 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».
Проводится расследование и ряд экспертиз.
В середине октября на МКАД грузовик пробил дорожное ограждение и выехал на встречную полосу – здесь подробнее.