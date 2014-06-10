Гражданин Грузии под угрозой взрыва пытался угнать самолет Кутаиси – Минск, но был задержан сотрудниками КГБ

Новости Беларуси. 10 июня утром была предпринята попытка угона самолета Кутаиси – Минск. Гражданин Грузии потребовал у командира экипажа изменить курс лайнера, пригрозив взрывом. В это время на борту воздушного судна находились 32 человека.

ЧП произошло на рейсе Кутаиси – Минск. Один из пассажиров передал командиру экипажа записку с угрозой о том, что взорвет самолет. Неизвестный потребовал приземлиться в Италии или в другом европейском городе.

Собственного говоря, требование захватчика было выполнено. В том смысле, что борт приземлился в самом что ни на есть центре Европы – белорусской столице, куда, собственно, и следовал согласно маршруту.

В 6.50 лайнер приземлился в Национальном аэропорту «Минск». Воздушное судно тут же оцепили сотрудники КГБ и специалисты группы «А».

Всего на борту самолета находилось 32 пассажира, среди них 1 ребенок и 4 члена экипажа.

Буквально после часа переговоров нарушитель общественного порядка решил добровольно сдаться. Его вывели из самолета. Примерно через пять минут воздушное судно покинули и остальные пассажиры.

Кондуктор общественного транспорта Мария Козыро – одна из очевидцев случившегося. Говорит, о том, что на одном из самолетов произошла внештатная ситуация, догадалась по взволнованным лицам пассажиров, которые покидали аэропорт.

Мария Козыро, очевидец:

Пассажир один передал записку в кабину. Была вызвана вся милиция, все было организовано, все было спокойно.

Позже стало известно: захватить самолет попытался гражданин Грузии. По факту попытки угона воздушного судна, а также применения насилия в отношении пассажиров возбуждено уголовное дело.

Артур Стрех, руководитель пресс-службы КГБ Республики Беларусь:

Стало известно, что им оказался гражданин Грузии 1973 года рождения. В ходе переговоров указанное лицо согласилось покинуть борт самолета и сдаться сотрудникам Комитета государственной безопасности. В отношении задержанного лица КГБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 311 «Угон либо захват с целью угона воздушного судна» Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Правоохранительными органами республики в отношении задержанного проводятся неотложные следственные действия.

Сейчас сотрудники КГБ выясняют все подробности произошедшей ситуации.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, все время Национальный аэропорт работал в штатном режиме. Все запланированные рейсы прибывали и отправлялись в путь по графику.

О том, что 10 июня утром в аэропорту произошла внештатная ситуация, многие пассажиры и вовсе слышат впервые.

Пассажиры:

Первый раз узнала от вас. Прилетела только что из Калининграда и ничего не слышала. Абсолютно спокойно все и хорошо.

Не слышали в самолете и в аэропорту.

Все хорошо. Долетели, все спокойно.

Первый раз об этом слышу. Долетели отлично.

Кстати, в нашей новейшей истории угонов самолетов никогда не было. Последний похожий случай произошел в 1990 году. Тогда 17-летний подросток из Жодино вместе с багажом на борт самолета рейсом из Минска до Мурманска принес муляж гранаты и потребовал изменить курс самолета. Пассажир был задержан и осужден на 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.