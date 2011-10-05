Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..

Пылевые бури высотой 1,6 км достаточно часто возникают в Аризоне при сухой и ветреной погоде.
Трагедия произошла в центре Нью-Йорка на Манхэттене. На борту находились пилот и четверо граждан Великобритании. Один человек погиб, остальных удалось спасти. Состояние двоих врачи оценивают как критическое.
С начала года белорусскими таможенниками пресечено более трёхсот попыток дачи взяток в пунктах пропуска на границе (за весь 2010-й - 303 попытки). Денежное вознаграждение работникам пытались вручить при досмотре багажа и оформлении документов.
Инцидент произошел в школе № 20 Новочеркасска Ростовской области в середине учебного дня.
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