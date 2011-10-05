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Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..

05 октября 2011 10:44
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Пылевые бури высотой 1,6 км достаточно часто возникают в Аризоне при сухой и ветреной погоде.

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-1

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-3

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-5

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-7

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-9

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-11

Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..-13

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт # Авария фуры

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