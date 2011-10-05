Грандиозное ДТП из-за пылевой бури: смешались в кучу автомобили, фуры..

Гражданин Литвы незаконно перевозил топливо и предложил белорусскому таможеннику 100 евро

С начала года белорусскими таможенниками пресечено более трёхсот попыток дачи взяток в пунктах пропуска на границе (за весь 2010-й - 303 попытки). Денежное вознаграждение работникам пытались вручить при досмотре багажа и оформлении документов.