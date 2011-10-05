Прямой эфир

Гражданин Литвы незаконно перевозил топливо и предложил белорусскому таможеннику 100 евро 

05 октября 2011 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С начала года белорусскими таможенниками пресечено более трёхсот попыток дачи взяток в пунктах пропуска на границе (за весь 2010-й - 303 попытки). Денежное вознаграждение работникам пытались вручить при досмотре багажа и оформлении документов. 

По одной из недавних попыток возбуждено уголовное дело. Гражданин Литвы незаконно перевозил топливо и предложил нашему таможеннику 100 евро за несоставление протокола.

Александр Гвай, старший оперативный уполномоченный по особо важным делам управления собственной безопасности государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Следственным отделом предварительных расследований Ошмянского РОВД в отношении гражданина Литовской республики возбуждено уголовное дело за передачу взятки  за несоставление протокола об административном правовом нарушении по факту незаконного вывоза топлива через пункт пропуска Ошмянской таможни. В отношении данного гражданина внесён залог в размере 7 миллионов рублей.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
04 октября 2011 12:34

На пятиклассника на перемене в школе рухнула часть подвесного потолка

04 октября 2011 10:36

У 37-летнего минчанина изъято около 15 кг марихуаны, выращенной на торфяном поле в Воложинском районе

04 октября 2011 10:02

Милиция задержала 85 болельщиков, участвовавших в драках перед матчем БАТЭ - «Гомель»