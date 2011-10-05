Гражданин Литвы незаконно перевозил топливо и предложил белорусскому таможеннику 100 евро 

С начала года белорусскими таможенниками пресечено более трёхсот попыток дачи взяток в пунктах пропуска на границе (за весь 2010-й - 303 попытки). Денежное вознаграждение работникам пытались вручить при досмотре багажа и оформлении документов.

По одной из недавних попыток возбуждено уголовное дело. Гражданин Литвы незаконно перевозил топливо и предложил нашему таможеннику 100 евро за несоставление протокола.

Александр Гвай, старший оперативный уполномоченный по особо важным делам управления собственной безопасности государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Следственным отделом предварительных расследований Ошмянского РОВД в отношении гражданина Литовской республики возбуждено уголовное дело за передачу взятки за несоставление протокола об административном правовом нарушении по факту незаконного вывоза топлива через пункт пропуска Ошмянской таможни. В отношении данного гражданина внесён залог в размере 7 миллионов рублей.