На пятиклассника на перемене в школе рухнула часть подвесного потолка

Инцидент произошел в школе № 20 Новочеркасска Ростовской области в середине учебного дня.

11-летний Кирилл Лаптев был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после обрушавшейся на него по причине ненадежного крепления части подвесного потолка.

Как пояснил главврач больницы, мальчик находится в отделении нейрохирургии, его обследуют специалисты. Жизни ничего не угрожает.

Это уже третий случай обрушения потолка в средней школы № 20 Новочеркасска за последние несколько недель. С разницей в неделю в больницу попадали две девочки, которые также получили сотрясение головного мозга при обрушении плит подвесного потолка.

Сотрудники школы от комментариев отказываются, сообщает ctv.by.