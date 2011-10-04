На пятиклассника на перемене в школе рухнула часть подвесного потолка

11-летний Кирилл Лаптев был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после обрушавшейся на него по причине ненадежного крепления части подвесного потолка.
Как пояснил главврач больницы, мальчик находится в отделении нейрохирургии, его обследуют специалисты. Жизни ничего не угрожает.
Это уже третий случай обрушения потолка в средней школы № 20 Новочеркасска за последние несколько недель. С разницей в неделю в больницу попадали две девочки, которые также получили сотрясение головного мозга при обрушении плит подвесного потолка.
Сотрудники школы от комментариев отказываются, сообщает ctv.by.