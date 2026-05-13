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Брестские таможенники выявили незаконное перемещение товаров на миллионы рублей

13 мая 2026 13:58
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Брестские таможенники выявили незаконное перемещение товаров на миллионы рублей-0

В Брестскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза из Нидерландов на территорию ЕАЭС товаров общей стоимостью более 3,3 млн рублей. Об этом информирует официальный Telegram-канал Государственного таможенного комитета Беларуси.

Партия обнаружена в ходе досмотра в ПП «Козловичи» грузового автомобиля MAN, который принадлежит польскому перевозчику.

Во время весогабаритного контроля таможенники установили нахождение в полуприцепе «лишнего груза». Вес, перемещаемого товара, составил 5,7 тонны, а это превышение заявленного в документах на 2,2 тонны. Не были учтены более 68 тысяч единиц различных медизделий.

В отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии со ст. 15.5 КоАП Беларуси. Ему также предстоит оплатить штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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Фото: Telegram-канал ГТК Беларуси

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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