Гомельчанин потерял виртуальный танк. Милиция проводит расследование

Новости Беларуси. Интернет-зависимость в последнее десятилетие охватила множество стран. И не удивительно, зависимость от виртуального мира формируется гораздо быстрее, чем любая другая. Похоже, у поклонника популярной он-лайн игры World of Tanks («Мир танков») из Гомеля появились все симптомы он-лайн «недуга». На днях мужчина обратился в милицию с просьбой отыскать его танк... Как выяснилось, игрок потерял «экипаж машины боевой» в виртуальном пространстве.

Потерпевший:

Когда утром я решил снова сыграть и зашел под своим аккаунтом, меня прсто туда не пустили. Ни учетная запись, ни пароль не помогали.

Кто-то взломал электронный ящик пользователя и через него получил доступ к игровому аккаунту, в результате чего владелец лишился «ключей от танка». Случившееся можно было назвать курьёзом, если бы не одно обстоятельство: гомельчанин вложил в игру весьма солидную сумму реальных денег. Конкретная сумма ущерба не сообщается.

Любая компьютерная игра – это прежде всего бизнес-проект. И заработать на нем стараются не только разработчики. Вокруг «Мира танков», как и вокруг любой другой онлайн-игры, существует целый рынок с магазинами, биржами, частными объявлениями. Купить и продать аккаунт проще простого. Вот одно типичное объявление: ангар с восемью элитными танками продается за 190 у. е. Деньги абсолютно реальные.

Удалось ли злоумышленнику уже перепродать угнанные танки пока не известно. Проверку по делу начал отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Борсук, старший оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома:

Это реальное преступление. Ответственность за него предусмотрена законодательством Республики Беларусь.

Мы не исключаем, что при переписке с администрацией сайта возможно было восстановить управление аккаунтом, но человек захотел наказать злоумышленников, чтобы в последствии такого не повторялось.

Андрей Серафимович, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома:

Поскольку речь идет о значительном ущербе, причиненном потерпевшему, мы не оставили его обращение без внимания. Проблема усложняется и тем, что в прежнем виде танка в игровом пространстве уже нет – злоумышленник распродал его по частям другим пользователям.

Угон танков в виртуальном мире на языке реального Уголовного Кодекса называется «преступлением против информационной безопасности». А это от 2 до 10 лет лишения свободы. Между тем, от взлома паролей ежегодно страдают тысячи пользователей сети.

Андрей, геймер:

У меня лично аки никогда не ломали, но просто повезло. У друзей ломали. Это обидно до слез.

Обезопасить своих пользователей от преступных посягательств пытаются и в главном офисе фирмы-разработчика.

Дмитрий Андрончик, руководитель финансового отдела игрового проекта:

Над этим ведется постоянная работа. На нашем портале есть раздел под названием «Безопасность», в котором собраны статьи, в которых написано как защитить свой аккаунт, как повысить уровень защиты.

К несчастью, белорусы нередко становятся заложниками он-лайн игр. Напомним, в Крыму этим летом за прыжки по машинам задержан белорусский турист. Мужчина возомнил себя эльфом из популярной компьютерной игры World of Warcraft. Прибывшие на место происшествия стражи порядка узнали, что турист не считает себя человеком, он утверждает, что все эльфы прыгают по машинам. «Эльф» недоумевал: как его пребывание на капоте машины могло нанести ущерб, ведь эльфы мало весят и хорошо прыгают.