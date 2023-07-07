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ФСБ РФ: задержан взорвавший железную дорогу в Крыму агент украинской разведки

07 июля 2023 07:24
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В Симферополе задержан агент военной разведки Украины, который совершил подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом информирует ФСБ России, пишет РИА Новости.

К диверсии причастен гражданин Российской Федерации 1998 года рождения. В феврале 2022 года он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а после был направлен в Крым.

По заданию кураторов 23 февраля текущего года задержанный совершил подрыв железнодорожного полотна на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе Крыма. Он использовал самодельную взрывчатку, которая ему была передана через тайник.

Мужчина дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

# Теракт

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