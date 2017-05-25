Годовалый ребенок выпал из окна 5-го этажа в Минске

Новости Беларуси. Пока мама готовила завтрак, девочка играла на диване. В какой-то момент ребенок заполз на подоконник, открыл окно. Несколько секунд – и малышка уже на подоконнике со стороны улицы. Мама увидела, что дочь вот-вот упадет, подбежала к окну, но не успела.

С многочисленными травмами ребенка доставили в больницу. Малышка жива, ее здоровью ничего не угрожает.

Как рассказали в ГУВД, большинство трагедий происходит из-за беспечности родителей и родственников. Летом многие взрослые забывают, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка.

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции:

Летом многие родители забывают, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Анализ всех происшествий показывает, что ситуации очень схожи между собой: дети остаются без присмотра, при помощи предметов мебели взбираются на подоконник, открывают окна и выпадают наружу. Всегда стоит помнить, что малышам не знакомо чувство страха, они не понимают, что там за окном. Они любознательны, с интересом познают все вокруг, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних, чтобы не произошло непоправимое.