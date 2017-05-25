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16-летний пассажир Ford, который был травмирован в аварии в Сенненском районе, умер в больнице

25 мая 2017 12:17
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Новости Беларуси. Пассажир Ford, травмированный в результате аварии в Сенненском районе, умер в больнице. Ему было 16 лет.

Напомним, 24 мая около 14 часов на трассе Богушевск – Коковчино столкнулись Ford Focus и «Нива». По предварительной информации, девушка за рулем иномарки на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла контроль над управлением, допустила занос машины и выехала на встречку (здесь подробнее).

17-летняя девушка, которая ехала на переднем сидении Ford, скончалась на месте. Ее тело из салона автомобиля извлекли спасатели.

Как сообщили в ГАИ, водитель автомобиля Ford получила права в январе нынешнего года. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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