16-летний пассажир Ford, который был травмирован в аварии в Сенненском районе, умер в больнице

Новости Беларуси. Пассажир Ford, травмированный в результате аварии в Сенненском районе, умер в больнице. Ему было 16 лет.

Напомним, 24 мая около 14 часов на трассе Богушевск – Коковчино столкнулись Ford Focus и «Нива». По предварительной информации, девушка за рулем иномарки на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла контроль над управлением, допустила занос машины и выехала на встречку (здесь подробнее).

17-летняя девушка, которая ехала на переднем сидении Ford, скончалась на месте. Ее тело из салона автомобиля извлекли спасатели.

Как сообщили в ГАИ, водитель автомобиля Ford получила права в январе нынешнего года. По факту аварии возбуждено уголовное дело.