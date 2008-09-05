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Годовалый ребенок погиб в ДТП в Шкловском райне

05 сентября 2008 07:32
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Вблизи деревни Ордать водитель автомобиля "УАЗ" попал в дымовую завесу от сжигаемой неподалеку стерни и не принял необходимых мер предосторожности.

Автомобиль наехал на женщину с коляской. Ребёнок погиб. Матери оказана медпомощь без госпитализации. По предварительным данным водитель был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В ГАИ отметили, что, несмотря на предупреждения об особенностях движения в условиях тумана и недостаточной видимости, далеко не все водители руководствуются требованиями безопасности, что приводит к таким тяжким последствиям. В целом за минувшие сутки на дорогах страны произошло 18 ДТП, в которых два человека погибли 15 получили травмы.

# происшествия # Гибель детей

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