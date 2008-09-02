Командир взвода воинской части Борисова ограбил банк

Угрожая двумя пистолетами, он похитил 15 миллионов рублей и скрылся. На месте преступления сразу нашли первую зацепку — военную фуражку. А дальше в дело вступил главный милицейский следопыт.



Оперативники прибыли на место ЧП по тревожному сигналу. И уже через несколько часов задержали преступника. Им оказался 25-летний командир взвода одной из воинских частей, расположенных на территории Борисова. 1 сентября он заступил дежурным по КПП, но покинул свой пост. Ворвавшись в отделение банка с двумя пистолетами, он нанес травмы кассиру и унес почти 15 миллионов белорусских рублей. И, как ни в чем не бывало, вернулся на пост.



При задержании у него была изъята часть похищенного, остальные деньги злоумышленник успел спрятать дома.



Почему в банке нет камеры видеонаблюдения и могла ли помешать преступнику банковская охрана? Пока эти вопросы руководство учреждения не комментирует. Что подвигло военнослужащего на разбой, будет выяснять военная прокуратура, а банковским работникам удачный исход инцидента стал хорошей компенсацией за пережитый стресс.