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В двухэтажном доме в Слуцке в частном секторе прогремел взрыв

01 сентября 2008 18:30
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На воздух взлетел отопительный котел, который по предварительной версии попросту не подготовили к эксплуатации после летнего перерыва.

На момент взрыва в помещении котельной находился хозяин дома. Он получил ожоги 2-й и 3-ей степени. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации местной больницы. По информации врачей у мужчины обожжено около половины тела.

Подобные ЧП в республике не редкость. Только за минувший год произошло 3 аналогичных инцидента. Наиболее мощный взрыв прогремел в Ганцевичском района Брестской области в октябре 2007. Взрывной волной было полностью разрушено здание котельной. Тогда погиб человек, еще двое получили ранения. А в январе 2006 только за одни сутки в стране взорвались сразу 4 отопительных котла. К счастью обошлось без жертв. Во всех случаях  причиной ЧП стало  избыточное давление.

# происшествия

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