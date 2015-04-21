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Число жертв пожаров в Сибири достигло 34 человек

21 апреля 2015 13:54
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Новости России. Чрезвычайная ситуация сложилась на юге Сибири. На борьбу с огнём брошены практически все силы, задействована даже военная авиация. Однако площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. Число погибших уже достигло 34 человек. Свыше 7 тысяч жителей остались без крова.

Наиболее сложной остается обстановка в Хакасии. Горят леса в Красноярском крае и в Забайкалье. Одной из основных версий возникновения пожаров называют неконтролируемый пал травы. Возбужден ряд уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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