Число жертв пожаров в Сибири достигло 34 человек

Новости России. Чрезвычайная ситуация сложилась на юге Сибири. На борьбу с огнём брошены практически все силы, задействована даже военная авиация. Однако площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. Число погибших уже достигло 34 человек. Свыше 7 тысяч жителей остались без крова.

Наиболее сложной остается обстановка в Хакасии. Горят леса в Красноярском крае и в Забайкалье. Одной из основных версий возникновения пожаров называют неконтролируемый пал травы. Возбужден ряд уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.