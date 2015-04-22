В Ляховичском районе молодая женщина подозревается в убийстве 25-летнего мужа

Новости Беларуси. Девушка, которую подозревают в убийстве, находится в отпуске по уходу за ребенком.

Трагедия произошла днем 18 апреля в деревне Жеребковичи Ляховичского района.

Тело 25-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки был обнаружен в его доме. Известно, что во время совместного распития спиртных напитков, молодые люди повздорили.

Подозреваемая задержана.

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло еще одно убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности здесь.