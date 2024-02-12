СК выясняет подробности нападения с топором на бригаду скорой в Минске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух медиков. Психически нездоровый минчанин атаковал прибывших на вызов фельдшеров скорой помощи. Инцидент произошел 10 февраля. Подробностями расследования поделились в ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, житель столицы вызвал бригаду для своего сына, который более 10 лет страдает психическим расстройством. Накануне, 6 февраля, его выписали из клиники после очередного лечения, однако оно не принесло положительных результатов. Медики попросили молодого человека одеться и проехать с ними в больницу. В ответ пациент стал проявлять агрессию. Один из медиков хотел вызвать милицию, но не успел этого сделать.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

За своей спиной мужчина услышал странные звуки, обернувшись, он увидел, что его коллеге по голове наносят удары топором. Медик попытался спасти напарника, однако сам был травмирован аналогичным образом. На крики прибежал отец, который повалил сына на пол и выбил орудие из рук. В это время работникам удалось выбежать на улицу.

За помощью к правоохранителям незамедлительно обратился водитель скорой. Оперативная группа допросила свидетелей, изъяла орудие преступления и назначила необходимые экспертизы. Нападавшего задержали и поместили в РНПЦ психического здоровья. Пострадавшие медики находятся в больнице. Установлено, что суммарно им было нанесено не менее 20 ударов по голове и лицу. Следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.