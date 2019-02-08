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Гендиректора Минского завода шестерён задержали с поличным

08 февраля 2019 13:14
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Новости Беларуси. 8 февраля стало известно о задержании с поличным за взятку генерального директора Минского завода шестерён, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гендиректора Минского завода шестерён задержали с поличным-1

Полученные им 20 тысяч евро от иностранной коммерческой структуры полагались за решение вопросов в поставке технологического оборудования.

Гендиректора Минского завода шестерён задержали с поличным-4

Правоохранители также выяснили, что в 2018 году директор завода уже неоднократно получал незаконные вознаграждения от представителей иностранных компаний.

Гендиректора Минского завода шестерён задержали с поличным-7

Юрий Ткачук, заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:
Должностное лицо получило взятку от представителей коммерческих структур в сумме 20 тысяч евро за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию, связанных с расчетом за поставленную продукцию. Сотрудниками установлено, что в 2018 году должностное лицо неоднократно получало взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Гендиректора Минского завода шестерён задержали с поличным-10

В отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщают, что к преступлению причастны и другие сотрудники госпредприятия.

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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