Гендиректора Минского завода шестерён задержали с поличным

Новости Беларуси. 8 февраля стало известно о задержании с поличным за взятку генерального директора Минского завода шестерён, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полученные им 20 тысяч евро от иностранной коммерческой структуры полагались за решение вопросов в поставке технологического оборудования.

Правоохранители также выяснили, что в 2018 году директор завода уже неоднократно получал незаконные вознаграждения от представителей иностранных компаний.

Юрий Ткачук, заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Должностное лицо получило взятку от представителей коммерческих структур в сумме 20 тысяч евро за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию, связанных с расчетом за поставленную продукцию. Сотрудниками установлено, что в 2018 году должностное лицо неоднократно получало взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.