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Футболист «Реала» Карим Бензема арестован по делу о шантаже

04 ноября 2015 14:02
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Новости Испании. Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема арестован в Версале. Футболиста подозревают в шантаже бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна, теперь выступающего за «Лион».

Футболист «Реала» Карим Бензема арестован по делу о шантаже-1

Ранее под стражу также был заключен экс-футболист «Кубани» Джибриль Сиссе. По версии следствия, спортсмены шантажировали Вальбуэна, утверждая, что у них есть видеозаписи  интимного содержания с его участием. Они требовали у хавбека деньги, угрожая выложить компромат в Сеть.


Карим Бензема

Напомним, 27-летний Бензема неоднократно был героем скандальных историй. Так, пять лет назад Карим Бензема вместе с футболистом Франком Рибери, были обвинены в половой связи с несовершеннолетней проституткой. Франк сразу признался в том, что подобный инцидент имел место, а Карим еще долго отпирался. Судебные тяжбы длились около четырех лет. В начале 2014 года оба футболиста были признаны невиновными, поскольку не знали, что на момент контакта с девушкой ей не было 18. Другие подробности о спортсмене здесь.

# происшествия # Футбол # Фотофакт

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