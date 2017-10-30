За рулем пьяный отец, в салоне – 4-летний сын: на проспекте Дзержинского машина влетела в столб

Новости Беларуси. За рулем навеселе и с 4-летним сыном в салоне. 25-летний водитель попал в аварию на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двигаясь на своем автомобиле со стороны Уманской в направлении Щорса, он не справился с управлением и столкнулся еще с одним транспортным средством. От удара машину отбросило на осветительную мачту.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало более 2,5 промилле в его крови. За совершенное дорожно-транспортное происшествие, а также за управление автомобилем в нетрезвом виде правонарушителя ждет штраф в размере более 100 базовых величин, а также лишение права управления всеми видами транспорта сроком на 3 года.