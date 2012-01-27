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Фанаты сербской сборной устроили массовую потасовку с хорватскими болельщиками

27 января 2012 16:02
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Новости Сербии. В Белграде во время проведения Чемпионата Европы по гандболу фанаты сербской сборной устроили массовую потасовку с хорватскими болельщиками, которые приехали поддержать своих игроков.

Противостояние обернулось серьёзными последствиями для десятков автомобилистов, чьи машины были повреждены дебоширами. Многие автомобили не подлежат восстановлению.

Сегодня гандбольные команды Сербии и Хорватии встретятся в полуфинале. Полиция уже стягивает в город дополнительные подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Погромы фанатов

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