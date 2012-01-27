Новости Сербии. В Белграде во время проведения Чемпионата Европы по гандболу фанаты сербской сборной устроили массовую потасовку с хорватскими болельщиками, которые приехали поддержать своих игроков.

Противостояние обернулось серьёзными последствиями для десятков автомобилистов, чьи машины были повреждены дебоширами. Многие автомобили не подлежат восстановлению.

Сегодня гандбольные команды Сербии и Хорватии встретятся в полуфинале. Полиция уже стягивает в город дополнительные подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.