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В Гомельской области из-подо льда спасли супружескую пару

26 января 2012 17:42
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Новости Беларуси, гомельская область. Муж и жена, жители Добруша, решили сократить свой путь и пройти через небольшой пролив. Лед оказался недостаточно крепким, проломился под ногами женщины. Потом в воде оказался и мужчина.

Спасать супругов бросились прохожие, совместными усилиями их достали из ледяной воды. А проезжавшая мимо скорая помощь доставила в больницу. Пострадавшим оказали необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасители же предпочли остаться за кадром. Скромные герои – обычные рабочие местных предприятий.

Виталий Дроздов, заместитель главного врача Добрушской центральной районной больницы:
Им повезло, что рядом находились люди, которые вытащили их из воды и они не утонули. Кроме того, рядом чисто случайно проезжала машина бригады скорой помощи, которая погрузила и доставила их в приемный покой. Если бы они находились в мокрой одежде на таком морозе еще в течение 20-30 минут, все могло бы для них закончиться плачевно.

# происшествия

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