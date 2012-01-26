В Гомельской области из-подо льда спасли супружескую пару

Новости Беларуси, гомельская область. Муж и жена, жители Добруша, решили сократить свой путь и пройти через небольшой пролив. Лед оказался недостаточно крепким, проломился под ногами женщины. Потом в воде оказался и мужчина.



Спасать супругов бросились прохожие, совместными усилиями их достали из ледяной воды. А проезжавшая мимо скорая помощь доставила в больницу. Пострадавшим оказали необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Спасители же предпочли остаться за кадром. Скромные герои – обычные рабочие местных предприятий.



Виталий Дроздов, заместитель главного врача Добрушской центральной районной больницы:

Им повезло, что рядом находились люди, которые вытащили их из воды и они не утонули. Кроме того, рядом чисто случайно проезжала машина бригады скорой помощи, которая погрузила и доставила их в приемный покой. Если бы они находились в мокрой одежде на таком морозе еще в течение 20-30 минут, все могло бы для них закончиться плачевно.