В Минске от переохлаждения умер мужчина

Его обнаружили возле дома № 13 на проспекте Победителей.



На человека, который лежал без движения на улице, обратили внимание прохожие. Они и вызвали скорую помощь. Медики пытались спасти мужчину, но он скончался по дороге в больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска:

В настоящее время устанавливается личность и обстоятельства смерти погибшего. На вид мужчине 35-40 лет. По внешним признакам, он лицо без определенного места жительства.

Хотелось бы посоветовать минчанам в эти зимние дни быть аккуратнее, смотреть под ноги, чтобы не упасть на скользкой дороге, а также потеплее одеваться и не злоупотреблять спиртными напитками.