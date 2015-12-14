Новости Пакистана. В Пакистане число жертв теракта на рынке возросло до 25 человек. Взрыв произошел в городе Парачинар перед КПП на въезде в город у торговых рядов с зимней одеждой. Около полусотни человек получили ранения.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство с часовым механизмом было спрятано в одной из сумок и содержало до 35 кг взрывчатки. Арестованы два человека, причастных к нападению. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка, близкая к движению «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.