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ЧП в метро Минска: из-за технической неисправности состава движение остановилось на 7 минут

15 декабря 2015 10:32
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Новости Беларуси. 15 декабря около 11 часов в Минске на «Московской» линии метро было временно приостановлено движение. Пассажиров попросили покинуть вагоны.

Как оказалось, причиной стала техническая неисправность состава на станции метро «Михалово». Задержка была непродолжительной – движение возобновилось уже через 7 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:
Сегодня в 10.55 на станции «Михалово» была обнаружена техническая неисправность в одном из составов, было принято решение попросить пассажиров покинуть салон. Состав был отбуксирован в тупик. А уже в 11.02 движение по первой, «Московской», линии было возобновлено. Причины технической неисправности выясняются. Минский метрополитен приносит пассажирам свои извинения.

# происшествия # Минское метро # Андрей Кузьмин

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