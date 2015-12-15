ЧП в метро Минска: из-за технической неисправности состава движение остановилось на 7 минут

Новости Беларуси. 15 декабря около 11 часов в Минске на «Московской» линии метро было временно приостановлено движение. Пассажиров попросили покинуть вагоны.

Как оказалось, причиной стала техническая неисправность состава на станции метро «Михалово». Задержка была непродолжительной – движение возобновилось уже через 7 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Сегодня в 10.55 на станции «Михалово» была обнаружена техническая неисправность в одном из составов, было принято решение попросить пассажиров покинуть салон. Состав был отбуксирован в тупик. А уже в 11.02 движение по первой, «Московской», линии было возобновлено. Причины технической неисправности выясняются. Минский метрополитен приносит пассажирам свои извинения.