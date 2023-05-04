Маршрутка врезалась в дерево под Минском – 8 пострадавших доставлены в больницы с травмами

Новости Беларуси. ДТП с маршруткой произошло этим утром в Минском районе. По предварительным данным, проезжая по деревне Цнянка, водитель микроавтобуса не справился с управлением и авто врезалось в дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Сегодня около 8 часов утра водитель 1972 года рождения двигался на микроавтобусе Mercedes по улице Армейская в деревне Цнянка Минского района. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на придорожное дерево. На место происшествия выбывали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и условия ДТП. Согласно правилам дорожного движения, при наличии ремней безопасности все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты.