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Маршрутка врезалась в дерево под Минском – 8 пострадавших доставлены в больницы с травмами

04 мая 2023 10:39
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Новости Беларуси. ДТП с маршруткой произошло этим утром в Минском районе. По предварительным данным, проезжая по деревне Цнянка, водитель микроавтобуса не справился с управлением и авто врезалось в дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Маршрутка врезалась в дерево под Минском – 8 пострадавших доставлены в больницы с травмами-1

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
Сегодня около 8 часов утра водитель 1972 года рождения двигался на микроавтобусе Mercedes по улице Армейская в деревне Цнянка Минского района. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на придорожное дерево. На место происшествия выбывали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и условия ДТП. Согласно правилам дорожного движения, при наличии ремней безопасности все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты.

Маршрутка врезалась в дерево под Минском – 8 пострадавших доставлены в больницы с травмами-4

К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения. Троих обследуют в 10-й больнице Минска, четыре пациента госпитализированы в БСМП, один пассажир – в Минскую областную больницу. Медики диагностировали у пострадавших переломы, ушибы, резаные раны, а также черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. Причины происшествия пока не установлены.  

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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