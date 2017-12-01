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В Червенском районе женщина зарезала своего сожителя

01 декабря 2017 17:35
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Новости Беларуси. Драма, которая стала трагедией. В Червенском районе в результате ножевого ранения скончался пенсионер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе женщина зарезала своего сожителя-1

Как оказалось, травму ему нанесла его сожительница.

Причем произошло это несколько недель назад. Мужчина все это время не обращался к врачам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Фотофакт # Криминал

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