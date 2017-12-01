В Червенском районе женщина зарезала своего сожителя

Новости Беларуси. Драма, которая стала трагедией. В Червенском районе в результате ножевого ранения скончался пенсионер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как оказалось, травму ему нанесла его сожительница.

Причем произошло это несколько недель назад. Мужчина все это время не обращался к врачам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.