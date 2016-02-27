Эксгибициониста задержали в Минске, молодому человеку 18

Новости Беларуси. Молодого человека задержали возле его родного общежития. Выяснилось, что парню 18 лет. В Минск он приехал из Жодино получать высшее образование.

Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Что нашло на молодого человека в тот февральский день, еще предстоит выяснить.

Напомним, 18 февраля в милицию с заявлением обратились несколько девушек. Они сообщили, что на улице Речной столкнулись с парнем, демонстрирующим свои половые органы.



Эксгибиционисты все чаще стали встречаться в сводках МВД.

На Октябрьской площади в Минске в прошлом месяце задержали студентов-эксгибиционистов.

Двое молодых людей демонстрировали свои обнаженные части тела. В это время третий снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Зачем молодые люди это делали? Здесь подробности.