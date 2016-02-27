Американец, расстрелявший приемных сыновей из России, мог находиться под психотропами

Новости США. Американец, который расстрелял четырех членов своей семьи, мог находиться под действием психотропных препаратов.

Жертвами мужчины, по сообщениям американских изданий, стали два усыновленных подростка.

По предварительной информации, оба мальчика из России.

Джек Пиготт, сосед:

Я заносил в дом дрова, когда услышал выстрелы. Четыре или пять, и затем новая очередь.

По словам соседей, семейная пара жила в законном браке пять лет. Супруга усыновила двух русских мальчиков и китайскую девочку еще во время предыдущих отношений.

Отец семейства занимался бизнесом по продаже кондиционеров. А почти все свободное время посвящал стрельбе. На заднем дворе дома он соорудил тир. Знакомые рассказывают: с оружием мужчина был неразлучен.

Напомним, трагедия произошла в штате Вашингтон. Преступник сам вызвал полицию.

В течение трех часов полицейские вели переговоры с убийцей, а затем приняли решение брать дом штурмом. После чего мужчина покончил с собой.

Известно, что недавно убийца проходил лечение в больнице. После выписки принимал много лекарств.

Линн Джонсон, соседка:

Моя дочь хотела продать им печенье. Вырученные деньги пошли бы на помощь школе. А этот человек приветствовал ее пистолетом. Она до смерти перепугалась.