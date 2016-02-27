Соглашение о прекращении военных действий в Сирии официально вступило в силу

Новости Сирии. Долгожданное перемирие в Сирии началось. Соглашение о прекращении военных действий официально вступило в силу в полночь. Не стрелять друг в друга договорились правительственные войска и 97 вооружённых отрядов оппозиции.

Условия перемирия не распространяются на экстремистские группировки, в том числе на запрещенную во многих странах «Исламское государство».

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что режим прекращения огня в целом соблюдается всеми сторонами конфликта, хотя после «часа икс» были зафиксированы незначительные перестрелки в районе Дамаска и города Дераа. Практически одновременно с наступлением режима прекращения огня Совбез ООН единогласно принял резолюцию в его поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.