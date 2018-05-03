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Эхо войны. В центре Минска нашли 300 снарядов времён Великой Отечественной войны

03 мая 2018 19:31
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Новости Беларуси. В Минске нашли почти три сотни артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Боеприпасы обнаружили строители на улице Вирской. Там сейчас идёт строительство.

Эхо войны. В центре Минска нашли 300 снарядов времён Великой Отечественной войны-1

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск:
Моё предположение, в связи с тем, что боеприпасы применялись как в зенитной артиллерии и неподалеку находился аэродром, данные боеприпасы применялись при защите аэродрома при помощи зенитных батарей.

Эхо войны. В центре Минска нашли 300 снарядов времён Великой Отечественной войны-4

Специалисты внутренних войск найденные боеприпасы увезли на один из полигонов, где их уничтожат. Такие находки нередки. Например, в 2017 году во время работ по демонтажу БелЭкспо на улице Янки Купалы нашли немецкую авиабомбу весом 250 килограммов.

# Беларусь помнит # происшествия # Игорь Томко # Фотофакт

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