Ехал в Грузию на велосипеде. Гражданин Германии задержан за нарушение белорусско-польской границы

Новости Беларуси. Гражданин Германии нарушил белорусско-польскую границу на велосипеде.

По информации ГПК, инцидент произошел 15 мая. В Каменецком районе в пяти метрах от границы пограничники задержали мужчину. Им оказался 43-летний гражданин Германии. Он пересек госграницу на велосипеде. При себе у мужчины была лишь карта медицинского страхования.

По словам задержанного, он ехал в Грузию на велосипеде с целью попутешествовать. Мужчина проложил себе путь из Германии через Польшу и Беларусь.

Мужчину задержали до установления личности.

В отношении задержанного начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение правил пребывания». Проводится проверка.