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Ехал в Грузию на велосипеде. Гражданин Германии задержан за нарушение белорусско-польской границы

17 мая 2018 14:30
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Новости Беларуси. Гражданин Германии нарушил белорусско-польскую границу на велосипеде.

По информации ГПК, инцидент произошел 15 мая. В Каменецком районе в пяти метрах от границы пограничники задержали мужчину. Им оказался 43-летний гражданин Германии. Он пересек госграницу на велосипеде. При себе у мужчины была лишь карта медицинского страхования.

По словам задержанного, он ехал в Грузию на велосипеде с целью попутешествовать. Мужчина проложил себе путь из Германии через Польшу и Беларусь.

Мужчину задержали до установления личности.

В отношении задержанного начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение правил пребывания». Проводится проверка.

Несколько дней назад пьяный житель Польши пересёк границу на Opel вне пунктов пропуска – здесь подробнее.

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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