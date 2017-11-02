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Ехал на большой скорости и требовал уступить дорогу: подробности ДТП на МКАД, в котором погиб 26-летний бесправник

02 ноября 2017 14:41
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Новости Беларуси. В Минске выясняют подробности трагического ДТП, которое произошло этой ночью на внутреннем кольце МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легковушка и грузовой автомобиль, которые двигались в попутном направлении, столкнулись на пересечении улиц Притыцкого и Казимировской. В результате водитель легкового авто – 26-летний житель Минска – от полученных травм погиб.

Очевидцы рассказывают, что мужчина ехал на большой скорости и моргал фарами, чтобы ему предоставили преимущество в движении. Также выяснилось, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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