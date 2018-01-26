Его 81 раз привлекали на нарушение ПДД. В Гомеле инспекторы 15 минут гонялись за бесправником

Новости Беларуси. Про таких говорят «злостный нарушитель»: в Гомеле четверть часа продолжалась погоня за бесправником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель нарушил правила дорожного движения прямо на глазах инспекторов ГАИ. Не подчинившись требованию остановиться, бросился в бега по ночному городу. Прокатился, как говорится, с ветерком, мигалкой и сиреной, но в конце концов оказался заблокирован между стоящими автомобилями и служебной машиной ГАИ.

Валентин Коноплицкий, командир роты ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Во время преследования водитель выезжал на полосу встречного движения, при этом неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, не предоставлял преимущество движения пешеходам. В результате на водителя было составлено 12 административных протоколов.