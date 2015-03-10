Калинковичи: 22-летнему парню, который положил голову на рельсу, отрезало голову

Новости Беларуси. За сутки два человека лишились головы на железной дороге. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает БЕЛТА.



Один из случаев имел место на станции Калинковичи. Дизель Словечно – Калинковичи насмерть сбил 22-летнего парня, который положил голову на рельсу.

Второй – на перегоне Степянка – Озерище. Пассажирским поездом Минск - Витебск отрезало голову 54-летнему мужчине без постоянного места жительства, который шел по рельсам.

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