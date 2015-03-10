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Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован

10 марта 2015 11:15
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Новости России. 65-летний Борис Щербаков доставлен в одну из московских больниц из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Как сообщает российская пресса, вероятнее всего, потребуется хирургическое вмешательство.

Lifenews.ru:
Как правило, подобная операция проводится под местной анестезией. Заболевание может сначала проходить бессимптомно, при несвоевременном обращении к хирургам оно может привести к тяжелым последствиям.

Свою первую роль в кино Борис Щербаков сыграл в возрасте 12 лет (фильм «Мандат»). В его фильмографии – без малого две сотни работ в кинофильмах. В их числе – роли в лентах «Долгие вёрсты войны», «Гостья из будущего», «Воры в законе», «По прозвищу Зверь», «Марш Турецкого», «Легенда №17». Работал во МХАТе им. Чехова с 1972 по 2003 год. В одном интервью Щербаков признался: дороги все роли, без исключения.

# происшествия # Звезды # Борис Щербаков

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