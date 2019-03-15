Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции

Новости Беларуси. Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне 16-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с симптомами бактериально-вирусной инфекции. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов. Заболевание уже было на необратимой стадии.

Татьяна Великанова, главный педиатр Гомельской области:

Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребёнка. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы у ребёнка имело место молниеносное течение бактериальной инфекции. Поскольку данный возбудитель крайне не стоек во внешней среде, заболевание передаётся при очень тесном контакте. Санитарно-эпидемиологической службой совместно с общей лечебной сетью проводятся профилактические мероприятия.