Двойной теракт в Махачкале совершили родные брат и сестра. В планах были крупные диверсии и 9 мая

Новости России.

04.05. Выпуск новостей в 16.30

Новости России. В Дагестане стали известны смертники, совершившие теракты. Это жители Махачкалы, родные брат и сестра, члены бандполья. Их опознали по останкам.

По оперативной информации, преступники планировали крупные диверсии 9 мая. Где именно, неизвестно.

04.05. Выпуск новостей в 13.30

Новости России. В Дагестане в связи с двойным терактом усилены меры безопасности. У полиции уже есть данные об исполнителях и организаторах. Известно, что террористы-смертники могли быть членами так называемой «махачкалинской бандгруппы».

По последним данным, в результате теракта погибли 12 человек. Более сотни ранены. Это сотрудники полиции, МЧС и гражданские лица, в том числе дети. Значительные повреждения получили расположенные поблизости здания и более 30 автомобилей.

04.05. Выпуск новостей в 10.30

Двойной теракт в российском Дагестане. Погибли 15 человек, более сотни получили ранения. Несколько – в крайне тяжелом состоянии.

Взрывы прогремели у поста ДПС в Махачкале. Мощность устройств, которые были заложены в двух автомобилях, составила более 150 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сначала взорвалась легковая машина, которую сотрудники ДПС задержали для проверки. А когда на место трагедии прибыли экстренные службы, на воздух взлетел припаркованный рядом грузовик.

По факту двойного теракта возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Дагестанская полиция переведена на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.