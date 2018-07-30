Любовь не купишь. В Боровлянах двое минчан открыли бордель

С этой целью в течение двух лет они снимали коттедж. Мужчины за вход платили большие суммы, а вот для девушек вход был свободный. На выходных имение «накрыли» правоохранители. В момент операции в доме находились более 50 человек. Теперь создателям борделя грозит до 10 лет тюрьмы.