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Любовь не купишь. В Боровлянах двое минчан открыли бордель

30 июля 2018 19:50
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Новости Беларуси.  Двое безработных минчан открыли бордель в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любовь не купишь. В Боровлянах двое минчан открыли бордель-1

С этой целью в течение двух лет они снимали коттедж. Мужчины за вход платили большие суммы, а вот для девушек вход был свободный. На выходных имение «накрыли» правоохранители. В момент операции в доме находились более 50 человек. Теперь создателям борделя грозит до 10 лет тюрьмы.

# Проституция # происшествия # Фотофакт

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