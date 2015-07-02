Двойник Димы Билана задержан с килограммом наркотиков в Москве

Новости России. Двойник певца Димы Билана – 28-летний Степан Данилин – задержан в ходе спецоперации в одном из московских ночных клубов. Молодой человек принес с собой на вечеринку более 100 граммов кокаина.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире молодого человека.

Там они обнаружили два пакета с наркотиком, общий вес которого составил 790 граммов.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве:

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.