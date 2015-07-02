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Двойник Димы Билана задержан с килограммом наркотиков в Москве

02 июля 2015 11:42
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Новости России. Двойник певца Димы Билана – 28-летний Степан Данилин – задержан в ходе спецоперации в одном из московских ночных клубов. Молодой человек принес с собой на вечеринку более 100 граммов кокаина. 

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире молодого человека.

Там они обнаружили два пакета с наркотиком, общий вес которого составил 790 граммов. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве:
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Двойник Димы Билана задержан с килограммом наркотиков в Москве-1

Степан Данилин стал известен широкой аудитории после пародии на Диму Билана в юмористической версии «Евровидения» на одном из российских телеканалов.

Кроме этого, он участвовал в ряде других развлекательных шоу на ТВ.

Напомним, с марта этого года в Беларуси усилены меры наказания для нарушителей антинаркотического законодательства. Это не только строжайшая дисциплина, но и обязательное лечение. Подобная практика необходима, потому что чаще всего между словами «дилер» и «наркоман» можно поставить знак равенства. Подробности – в сюжете. 

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Дима Билан

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