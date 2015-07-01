Немца и россиянина оштрафовали за секс на вокзале в Казахстане

Новости Казахстана. Суд города Костанай обязал 60-летнего гражданина Германии и 33-летнего россиянина выплатить штраф за то, что они занялись сексом в здании железнодорожного вокзала. Размер штрафа, который будет передан в доход государства, составляет чуть больше 100 долларов.



Предаться любовным утехам мужчины решили утром 29 июня.

Происходящее зафиксировала камера наблюдения.

На основании видеозаписи суд решил, что мужчины «нарушили общественный порядок, выразив неуважение к окружающим».

Минувшей весной в Великобритании разгорелся скандал. 24-летнего нападающего английского «Клайтеро» Джея Харта, который играет в восьмом по силе футбольном дивизионе страны, выгнали из команды за занятие сексом на скамейке запасных. Пикантности ситуации добавляет и то, что матч проходил под слоганом «Женский день», для привлечения большего количества девушек на стадион. Подробнее здесь.

